Як приготувати смачний суп: фітнес-тренерка дала 3 рецепти

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Суп – страва, без якої не обходиться жодна сім'я. Старі рецепти набридають і завжди хочеться чогось незвичайного і нового.
Важливо, щоб їжа також була корисною. Рецептами смачних супів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Цибулю і часник очищаємо, нарізаємо і обсмажуємо на рослинному маслі до золотистого кольору. Додаємо гриби і обсмажуємо ще хвилини 3, помішуючи. У киплячий бульйон кладемо гілочку селери і трохи приварюємо. Додаємо піджарку, шпинат і лавровий лист, солимо, перчимо за смаком і готуємо ще 5 хвилин. Подавати можна з грецьким йогуртом.
Нарізаємо капусту, цибулю, моркву і картоплю. Складаємо овочі в каструлю і заливаємо гарячою водою. Солимо, перчимо за смаком, додаємо зелень, лимонний сік і варимо до готовності.
Суп повинен бути корисним і смачним / Фото Pixabay
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За словами Марини Боржемської, цей рецепт окрошки з куркою "відрізняється великим вмістом білка, тому відмінно підходить для схуднення".
Відварене філе, білки і огірки дрібно нарізаємо і заливаємо кефіром. Посипаємо зеленню, солимо, перчимо. Подавати можна з двома хлібцями або 50 грамами цільнозернового хліба.
Смачна окрошка підійде тим, хто худне / Фото 1000.menu