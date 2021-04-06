Як приготувати смачний суп: фітнес-тренерка дала 3 рецепти

Суп – страва, без якої не обходиться жодна сім'я. Старі рецепти набридають і завжди хочеться чогось незвичайного і нового.

Важливо, щоб їжа також була корисною. Рецептами смачних супів поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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1. Шпинатний суп

Інгредієнти:

шпинат листовий заморожений – 400 грамів;

печериці – 200 грамів;

часник – 4 зубчики;

цибуля ріпчаста – 1 штука;

рослинне масло – 2 столових ложки;

стебло селери – 1 штука;

бульйон овочевий або курячий – 1,5 літри;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

лавровий лист – 1 штука.

Як готувати:

Цибулю і часник очищаємо, нарізаємо і обсмажуємо на рослинному маслі до золотистого кольору. Додаємо гриби і обсмажуємо ще хвилини 3, помішуючи. У киплячий бульйон кладемо гілочку селери і трохи приварюємо. Додаємо піджарку, шпинат і лавровий лист, солимо, перчимо за смаком і готуємо ще 5 хвилин. Подавати можна з грецьким йогуртом.

2. Борщ для тих, хто правильно харчується: вегетаріанський рецепт

Інгредієнти:

капуста – 1,5 кілограми;

картопля - 3 – 4 штуки;

цибуля – 2 штуки;

морква – 2 штуки;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

будь-яка зелень – за смаком;

лимонний сік – за смаком.

Як готувати:

Нарізаємо капусту, цибулю, моркву і картоплю. Складаємо овочі в каструлю і заливаємо гарячою водою. Солимо, перчимо за смаком, додаємо зелень, лимонний сік і варимо до готовності.

Суп повинен бути корисним і смачним​ / Фото Pixabay

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3. Низькокалорійна окрошка

За словами Марини Боржемської, цей рецепт окрошки з куркою "відрізняється великим вмістом білка, тому відмінно підходить для схуднення".

Інгредієнти:

кефір – 1,5 літра (можна замінити натуральним йогуртом);

відварене куряче філе – 200 грамів;

відварні білки – 3 штуки;

огірки – 3 штуки;

будь-яка зелень – за смаком (фітнес-тренерка порекомендувала додати селеру і салат);

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Як приготувати:

Відварене філе, білки і огірки дрібно нарізаємо і заливаємо кефіром. Посипаємо зеленню, солимо, перчимо. Подавати можна з двома хлібцями або 50 грамами цільнозернового хліба.

Смачна окрошка підійде тим, хто худне​ / Фото 1000.menu