Як приготувати пісний борщ: смачний рецепт для тих, хто худне

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Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Під час Великого посту багато хто хоче харчуватися смачно і різноманітно. Однією з відмінних страв є пісний борщ для тих, хто на правильному харчуванні.

Рецептом смачного борщу поділилася відома тренерка Марина Боржемська.

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Що потрібно для пісного борщу

  • Біла квасоля – ½ склянки.
  • Картопля – 2 – 3 штуки.
  • Буряк – 1 штука.
  • Капуста – 1 головка.
  • Морква – 1 штука.
  • Цибуля – 1 штука.
  • Помідор – 2 штуки.
  • Болгарський червоний перець – 1 штука.
  • Зелень – за смаком.
  • Перець чилі – за бажанням.
  • Часник – 3 зубчики.
  • Томатна паста – 1 столова ложкка.
  • Уцхо-сунелі – 1 чайна ложка.
  • Хмелі-сунелі – 1 чайна ложка.
  • Лавровий лист – кілька аркушів.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Смачний борщ стане відмінною стравою у Великий пост / Фото gastronom

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Як готувати пісний борщ

Квасолю відварюємо, цибулю і картоплю нарізаємо кубиками. Натираємо моркву, буряк і шаткуємо капусту. Помідори подрібнюємо блендером, отриманий сік виливаємо на буряк.

У трилітровій каструлі закип'ятити воду, посолити. Туди закинути відварену квасолю, картоплю, суміш з буряка і помідорів, трохи проварити, потім додати цибулю, моркву і капусту,
– зазначила Боржемська.

Видавлюємо часник і разом з томатною пастою, приправами і червоним перцем додаємо у борщ. Сіль, перець і зелень – за смаком.