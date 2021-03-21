Як приготувати пісний борщ: смачний рецепт для тих, хто худне

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Під час Великого посту багато хто хоче харчуватися смачно і різноманітно. Однією з відмінних страв є пісний борщ для тих, хто на правильному харчуванні.
Рецептом смачного борщу поділилася відома тренерка Марина Боржемська.
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Смачний борщ стане відмінною стравою у Великий пост / Фото gastronom
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Квасолю відварюємо, цибулю і картоплю нарізаємо кубиками. Натираємо моркву, буряк і шаткуємо капусту. Помідори подрібнюємо блендером, отриманий сік виливаємо на буряк.
У трилітровій каструлі закип'ятити воду, посолити. Туди закинути відварену квасолю, картоплю, суміш з буряка і помідорів, трохи проварити, потім додати цибулю, моркву і капусту,
– зазначила Боржемська.
Видавлюємо часник і разом з томатною пастою, приправами і червоним перцем додаємо у борщ. Сіль, перець і зелень – за смаком.