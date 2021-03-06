Як приготувати пісні млинці: простий рецепт для тих, хто худне

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Ті, хто хоче позбутися зайвої ваги, впевнені: борошняні вироби категорично не можна їсти. Однак це не зовсім так.
Рецептом смачних млинців для тих, хто на правильному харчуванні, поділилася тренерка Марина Боржемська.
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Напередодні Великого посту відзначається одне з найдавніших і веселих свят – Масляна. У 2021 році це свято розпочнеться 8 березня і триватиме тиждень. А з 15 березня почнеться Великий пост, який закінчиться святом Воскресіння Христового. Саме тому я вирішила поділитися з вами дуже цікавим рецептом пісних ПХ-млинців,
– зазначила Боржемська.
Смачні млинці можна навіть тим, хто худне / Фото Pixabay
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