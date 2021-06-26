Як приготувати окрошку на кефірі та квасі: 2 рецепти холодного супу
26 червня 2021 , 11:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Наталі Макієнко
Влітку багато хто любить їсти окрошку: вона холодна, освіжаюча і дуже проста в приготуванні. Але дієтологиня Наталія Макієнко порадила, яку основу краще обрати для приготування цього супу.
Як пише дієтологиня, на обід в спеку окрошку краще готувати на квасі, але варто зважати на те, що він замінить вуглеводи, тому для дієтичного варіанту супу картоплю та хліб не додавайте, а ось білок – можна. На кефірі ж в обід теж можна, тільки до нього вже додайте картоплю / хліб, але без білка. Ідеально для вечері буде холодний суп на кефірі чи айрані.
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Рецепт окрошки на квасі (на 2 порції)
Інгредієнти
- огірки – 2 штуки;
- редис – 150 грамів (за бажанням);
- яйця відварні – 2 – 3 штуки (курка / індичка – 120 – 150 грамів);
- зелень (кріп, цибуля, петрушка) – на смак;
- квас – 1,5 – 2 склянки.
Як приготувати окрошку на квасі
- Наріжте всі продукти так дрібно, як подобається. Можна натерти на тертці огірки і редиску – буде соковитіше.
- Яйця або біле м'ясо вже попередньо повинні бути готові.
- Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте квасом.
- Якщо не вистачає спецій, можна додати рожеву сіль, гірчицю або хрін.
Рецепт окрошки на кефірі / айрані (на 2 порції)
Інгредієнти
- картопля відварена – 200 – 300 грамів;
- огірки – 2 штуки;
- редис – 150 грамів;
- зелень – на смак;
- рожева сіль, мелений перець – на смак;
- кефір / айран – 1,5 – 2 склянки.
Як приготувати окрошку на кефірі / айрані
- Наріжте всі продукти (картопля вже попередньо повинна бути відварена).
- Все змішайте у глибокій мисці, розкладіть по тарілках і порційно залийте кефіром.
- За бажанням додайте сіль і перець.
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