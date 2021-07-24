Як приготувати млинці з рисової муки: дієтолог показав покроковий рецепт на відео

24 липня 2021 , 14:20
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Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Рисові млинці – це дуже просто, дуже смачно та дуже швидко. Ідеальний сніданок, який оцінять любителі безглютенової дієти, ви приготуєте за 15 – 20 хвилин.

Прихильники правильного харчування обожнюють рисові млинці – усе через рисове, а не пшеничне борошно й тому, що готуються без цукру. Проте дієтолог Андрій Невський запевняє, що пшеничне борошно страшне тільки тим, у кого непереносимість глютену. Для інших – різниці немає, тим більше калорійність у обох варіантах майже однакова.

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Рисові млинці: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • яйце – 2 штуки;
  • молоко (жирність 2,5%) – 400 мілілітрів;
  • рисове борошно – 140 грамів;
  • цукор – 20 грамів (можна замінник цукру – буде менше калорій);
  • розпушувач – 2 грами;
  • ванілін – 2 грами;
  • рослинна олія – 10 мілілітрів.

Спосіб приготування

  1. Збийте яйця з молоком до білої піни, додайте туди цукор або його замінник, розпушувач, сіль і олію та добре усе перемішайте.
  2. Частинами додавайте борошно, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Консистенція повинна вийти рідкою.
  3. На розпечену сковороду вилийте тонким шаром майбутній млинець, просмажте до пористості (приблизно 1 хвилину) і акуратно переверніть.
  4. Готуйте з другої сторони приблизно 20 секунд.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока