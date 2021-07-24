Як приготувати млинці з рисової муки: дієтолог показав покроковий рецепт на відео

Рисові млинці – це дуже просто, дуже смачно та дуже швидко. Ідеальний сніданок, який оцінять любителі безглютенової дієти, ви приготуєте за 15 – 20 хвилин.

Прихильники правильного харчування обожнюють рисові млинці – усе через рисове, а не пшеничне борошно й тому, що готуються без цукру. Проте дієтолог Андрій Невський запевняє, що пшеничне борошно страшне тільки тим, у кого непереносимість глютену. Для інших – різниці немає, тим більше калорійність у обох варіантах майже однакова.

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Рисові млинці: покроковий рецепт

Інгредієнти

яйце – 2 штуки;

молоко (жирність 2,5%) – 400 мілілітрів;

рисове борошно – 140 грамів;

цукор – 20 грамів (можна замінник цукру – буде менше калорій);

розпушувач – 2 грами;

ванілін – 2 грами;

рослинна олія – 10 мілілітрів.

Спосіб приготування

Збийте яйця з молоком до білої піни, додайте туди цукор або його замінник, розпушувач, сіль і олію та добре усе перемішайте. Частинами додавайте борошно, постійно перемішуючи, щоб не утворилися грудочки. Консистенція повинна вийти рідкою. На розпечену сковороду вилийте тонким шаром майбутній млинець, просмажте до пористості (приблизно 1 хвилину) і акуратно переверніть. Готуйте з другої сторони приблизно 20 секунд.

Смачного!

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