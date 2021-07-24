Как приготовить блины из рисовой муки: диетолог показал пошаговый рецепт на видео
24 июля 2021 , 14:20Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Невского
Рисовые блины – это очень просто, очень вкусно и очень быстро. Идеальный завтрак, который оценят любители безглютеновой диеты, вы приготовите за 15 – 20 минут.
Сторонники правильного питания обожают рисовые блины – все из-за рисовой, а не пшеничной муки и потому, что готовятся без сахара. Однако диетолог Андрей Невский уверяет, что пшеничная мука страшная только тем, у кого непереносимость глютена. Для других – разницы нет, тем более калорийность в обоих вариантах почти одинакова.
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Рисовые блины: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- яйцо – 2 штуки;
- молоко (жирность 2,5%) – 400 миллилитров;
- рисовая мука – 140 граммов;
- сахар – 20 граммов (можно заменитель сахара – будет меньше калорий);
- разрыхлитель – 2 грамма;
- ванилин – 2 грамма;
- растительное масло – 10 миллилитров.
Способ приготовления
- Взбейте яйца с молоком до белой пены, добавьте туда сахар или его заменитель, разрыхлитель, соль и масло и хорошо все перемешайте.
- Частями добавляйте муку, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. Консистенция должна получиться жидкой.
- На раскаленную сковороду вылейте тонким слоем будущий блин, прожарь к пористости (примерно 1 минуту) и аккуратно переверните.
- Готовьте с другой стороны примерно 20 секунд.
Приятного аппетита!
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