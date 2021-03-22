Корисний хліб, який можна всім: простий рецепт

Дуже багато людей не можуть їсти звичайний хліб. Це пов'язано з різними моментами – у когось – цукровий діабет, у когось – алергія на глютен, хтось стежить за вагою.

Як приготувати "правильний" хліб, який можна всім, розповіла дієтологиня і блогерка Наталія Зубарєва.

Читайте Цільнозерновий чи білий: який хліб їсти при схудненні

Хліб, який можна всім! Тисячі моїх пацієнтів, які перебувають на лікувальних протоколах, будь то аутоімунний, зелений або протикандідний протокол тощо, страждають від відсутності хліба у раціоні, оскільки безглютенового хліба з "чистим" складом днем з вогнем не знайти, а порушувати протокол їм суворо заборонено…

– зазначила Зубарєва.

Як приготувати хліб

Складові:

Гречка (звичайна або зелена) – 1 склянка.

Безглютенова крупа (пшоно чи кіноа, наприклад) – 1 склянка.

Вода – 1 склянка.

Сире насіння (гарбуза, кунжуту, соняшника, чіа та ін.).

Смачний хліб, за словами Зубарєвої, підійде всім / Фото Pixabay

Цікаво Чи можна схуднути від сиру: тренерка розкрила нюанси продукту

Приготування:

Беремо склянку гречки і стакан другої безглютенової крупи (пшоно або кіноа), промиваємо і замочуємо на 12 годин. Після цього добре промиваємо, заливаємо склянкою води і перебиваємо блендером. Всю масу накриваємо і ставимо у тепле місце на 10 годин.

Тісто має заграти. Перемішуємо його, додаємо насіння, солимо за смаком і робимо однорідну масу. За словами Зубарєвої, також можна додати у тісто гашену соду.

Беремо форму (найчастіше квадратну) з хорошим покриттям, на дно кладемо папір для випічки, і викладаємо тісто. Відправляємо у розігріту духовку на режим з вентиляцією на 180 градусів. Випікаємо 1,5 години.