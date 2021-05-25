Як приготувати домашню піцу: швидкий та смачний рецепт без тіста для тих, хто на дієті

25 травня 2021 , 11:59
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Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

У тих, хто дотримується дієти, нерідко бувають зриви, а найчастіше це трапляється через обмеження у смачній їжі. Аби цього уникнути, потрібно радувати себе улюбленими і водночас здоровими стравами. Сьогодні ділимось рецептом домашньої піци, яка "вписується у закони" правильного харчування.

Як приготувати корисну піцу вдома розповіла нутриціологиня Надія Пахірко. Зберігайте рецепт та спалюйте зайві кілограми зі смачною їжею.

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Рецепт маленької піци

Інгредієнти

  • Куряче філе – 200 грамів;
  • Сметана 10% – 20 грамів;
  • Перець – 50 грамів;
  • Помідор – 50 грамів;
  • Огірок маринований – 30 грамів;
  • Цибуля – 40 грамів;
  • Часник – 3 грами;
  • Сир до 25% – 50 грамів;
  • Томатний соус – 20 грамів.

Спосіб приготування

  1. Філе потрібно перемолоти у фарш, тоді додайте сметану, сіль, цибулю, перець та часник.
  2. Викладіть рівним шаром на фольгу на деко – це буде основа для піци.
  3. Змастіть томатним соусом.
  4. Викладіть зверху кільця помідору, шматочки маринованого огірка і солодкого перцю.
  5. Випікайте при температурі 180°C приблизно 50 – 60 хвилин.
  6. За 10 хвилин до готовності присипте сиром, а перед подачею – зеленню.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока