Как приготовить домашнюю пиццу: быстрый и вкусный рецепт без теста для тех, кто на диете

У тех, кто соблюдает диету, нередко бывают срывы, а чаще всего это случается из-за ограничений во вкусной еде. Чтобы этого избежать, нужно радовать себя любимыми и одновременно здоровыми блюдами. Сегодня делимся рецептом домашней пиццы, которая "вписывается в законы" правильного питания.

Как приготовить полезную пиццу дома рассказала нутрициолог Надежда Пахирко. Сохраняйте рецепт и сжигайте лишние килограммы со вкусной едой.

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Рецепт маленькой пиццы

Ингредиенты

Куриное филе – 200 граммов;

Сметана 10% – 20 граммов;

Перец – 50 граммов;

Помидор – 50 граммов;

Огурец маринованный – 30 граммов;

Лук – 40 граммов;

Чеснок – 3 грамма;

Сыр до 25% – 50 граммов;

Томатный соус – 20 граммов.

Способ приготовления

Филе нужно перемолоть в фарш, тогда добавьте сметану, соль, лук, перец и чеснок. Выложите ровным слоем на фольгу на противень – это будет основа для пиццы. Смажьте томатным соусом. Выложите сверху кольца помидора, кусочки маринованного огурца и сладкого перца. Выпекайте при температуре 180°C примерно 50 – 60 минут. За 10 минут до готовности присыпьте сыром, а перед подачей – зеленью.

Приятного аппетита!

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