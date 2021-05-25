Как приготовить домашнюю пиццу: быстрый и вкусный рецепт без теста для тех, кто на диете

У тех, кто соблюдает диету, нередко бывают срывы, а чаще всего это случается из-за ограничений во вкусной еде. Чтобы этого избежать, нужно радовать себя любимыми и одновременно здоровыми блюдами. Сегодня делимся рецептом домашней пиццы, которая "вписывается в законы" правильного питания.
Как приготовить полезную пиццу дома рассказала нутрициолог Надежда Пахирко. Сохраняйте рецепт и сжигайте лишние килограммы со вкусной едой.
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Рецепт маленькой пиццы
Ингредиенты
- Куриное филе – 200 граммов;
- Сметана 10% – 20 граммов;
- Перец – 50 граммов;
- Помидор – 50 граммов;
- Огурец маринованный – 30 граммов;
- Лук – 40 граммов;
- Чеснок – 3 грамма;
- Сыр до 25% – 50 граммов;
- Томатный соус – 20 граммов.
Способ приготовления
- Филе нужно перемолоть в фарш, тогда добавьте сметану, соль, лук, перец и чеснок.
- Выложите ровным слоем на фольгу на противень – это будет основа для пиццы.
- Смажьте томатным соусом.
- Выложите сверху кольца помидора, кусочки маринованного огурца и сладкого перца.
- Выпекайте при температуре 180°C примерно 50 – 60 минут.
- За 10 минут до готовности присыпьте сыром, а перед подачей – зеленью.
Приятного аппетита!
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