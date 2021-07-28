Улюблений салат з 90-х: дієтолог показав, як приготувати мімозу тим, хто на дієті
28 липня 2021 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Дієтичний салат мімоза – назва говорить сама за себе! Ця страва підійде всім, хто почав правильне харчування і хоче схуднути, але ніяк не може відмовитися від смачних майонезних салатів. Пропонуємо приготувати вдома варіант, який не зашкодить фігурі.
Дієтолог Андрій Невський вирішив згадати дитинство і приготував популярний салат з 90-х – мімозу. Правда, зробив він дієтичну версію страви. Такий салат сподобається навіть тим, хто не дотримується дієти. А ще – це відмінний варіант для смачного обіду.
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Мімоза: дієтичний рецепт салату
Інгредієнти
- консервована риба у власному соку (тунець) – 185 грамів;
- яйце – 4 штуки;
- відварена морква – 1 штука;
- відварена картопля – 3 штуки;
- ріпчаста цибуля – 1 штука;
- йогурт;
- сіль.
Спосіб приготування
- Розділіть жовтки і білки та потріть їх окремо.
- Натріть на тертці картоплю, моркву, наріжте дрібно цибулю.
- Вилийте з риби сік та розімніть виделкою.
- Викладіть шарами: білок, йогурт, половина риби, цибуля, йогурт, картопля, йогурт, друга половина риби, йогурт, жовтки.
Смачного!
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