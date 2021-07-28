Любимый салат из 90-х: диетолог показал, как приготовить мимозу тем, кто на диете

Диетический салат мимоза – название говорит само за себя! Это блюдо подойдет всем, кто начал правильное питание и хочет похудеть, но никак не может отказаться от вкусных майонезных салатов. Предлагаем приготовить дома вариант, который не повредит фигуре.

Диетолог Андрей Невский решил вспомнить детство и приготовил популярный салат с 90-х – мимозу. Правда, сделал он диетическую версию блюда. Такой салат понравится даже тем, кто не соблюдает диету. А еще – это отличный вариант для вкусного обеда.

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Мимоза: диетический рецепт салата

Ингредиенты

консервированная рыба в собственном соку (тунец) – 185 граммов;

яйцо – 4 штуки;

отварная морковь – 1 штука;

отварной картофель – 3 штуки;

репчатый лук – 1 штука;

йогурт;

соль.

Способ приготовления

Разделите желтки и белки и потрите их отдельно. Натрите на терке картофель, морковь, нарежьте мелко лук. Вылейте из рыбы сок и разомните вилкой. Выложите слоями: белок, йогурт, половина рыбы, лук, йогурт, картофель, йогурт, вторая половина рыбы, йогурт, желтки.

Приятного аппетита!

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