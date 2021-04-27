Як прибрати живіт: сет з трьох ефективних вправ

Джерело:інстаграм Smidyuk Academy
Питання як прибрати живіт є одним з найактуальніших серед тих, хто замислюється про свою фізичну форму. Ця проблемна зона турбує як чоловіків, так і жінок, причому це не завжди пов'язано із зайвою вагою.
Попри те, що мережа переповнена різноманітними порадами, як швидко прибрати жир на животі та різного роду вправами, у спортклубі Smidyuk Academy показали найефективніші з них. Зберігайте комплекс вправ, які можна виконувати щодня.
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