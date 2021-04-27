Як прибрати живіт: сет з трьох ефективних вправ

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Джерело:

інстаграм Smidyuk Academy

Питання як прибрати живіт є одним з найактуальніших серед тих, хто замислюється про свою фізичну форму. Ця проблемна зона турбує як чоловіків, так і жінок, причому це не завжди пов'язано із зайвою вагою.

Попри те, що мережа переповнена різноманітними порадами, як швидко прибрати жир на животі та різного роду вправами, у спортклубі Smidyuk Academy показали найефективніші з них. Зберігайте комплекс вправ, які можна виконувати щодня.

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Вправи на живіт

  • Скручування до фітболу почергово: 30 повторень.
  • Берізка з фітболом в ногах: 15 повторень.
  • Планка на ліктях, ноги на фітбол: 30 секунд.
Виконуйте усі вправи по 4 підходи з паузою 45 – 60 секунд на відпочинок.

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