Як прибрати "вушка" на стегнах: потужне відео від чемпіонки України

"Вушка" на стегнах – проблема, з якою стикаються тисячі жінок. Вона може виникати навіть у тих, хто не має зайвої ваги.

Для того щоб зробити гарне тіло, треба добряче попрацювати. Ефективне тренування показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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"Вушка" на стегнах – це скупчення жирової тканини й рідини, порушення венозного кровообігу, гормональний дисбаланс (запасник естрогену). Галіфе з'являється у зоні прикріплення великого сідничного м'яза до стегна. Відбувається розростання сполучної тканини, у якій немає м'язів і судин,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що якщо великий сідничний м'яз не працює – тканини повзуть вниз під дією гравітації, після чого відбувається утворення набряку й скупчення міжтканинної рідини.

Що допоможе прибрати "вушка" на стегнах

Збалансоване харчування й позбавлення від зайвої ваги (якщо вона є).

Зміцнення сідничних м'язів.

Тренування з особливою увагою до передньої та задньої поверхні стегна.

Поліпшення кровопостачання й лімфотоку по стегнах.

Рухливий спосіб життя.

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Які вправи виконувати

Відведення стегна у бік – 20 разів на кожну ногу у 4 підходи.

Відведення стегна з присіданням – 15 разів на кожну ногу у 4 підходи.

Кроки вперед з широкою постановкою ніг у напівприсяді – по 10 кроків на кожну ногу у 3 – 4 підходи.

Присід пружинкою – 20 пружинок у 4 підходи.

Як прибрати "вушка" на стегнах: дивіться відео​