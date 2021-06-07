Как убрать "ушки" на бедрах: мощное видео от чемпионки Украины

"Ушки" на бедрах – проблема, с которой сталкиваются тысячи женщин. Она может возникать даже у тех, кто не имеет лишнего веса.
Для того чтобы сделать красивое тело, нужно хорошенько поработать. Эффективную тренировку показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
Интересно Упругие ягодицы без тренажерного зала: как добиться крутого эффекта
"Ушки" на бедрах – это скопление жировой ткани и жидкости, нарушение венозного кровообращения, гормональный дисбаланс (запасник эстрогена). Галифе появляется в зоне прикрепления большой ягодичной мышцы к бедру. Происходит разрастание соединительной ткани, в которой нет мышц и сосудов,
– отметила Самойлова.
Она пояснила, что если большая ягодичная мышца не работает – ткани ползут вниз под действием гравитации, после чего происходит образование отека и скопление межтканевой жидкости.
Что поможет убрать "ушки" на бедрах
- Сбалансированное питание и избавление от лишнего веса (если он есть).
- Укрепление ягодичных мышц.
- Тренировки с особым вниманием передней, задней поверхности бедра.
- Улучшение кровоснабжения и лимфотока по бедрам.
- Подвижный образ жизни.
Читайте Как снять напряжение и избежать стресса: простые советы фитнес-тренера
Какие упражнения выполнять
- Отведение бедра в сторону – 20 раз на каждую ногу в 4 подхода.
- Отведение бедра с приседанием – 15 раз на каждую ногу в 4 подхода.
- Шаги вперед с широкой постановкой ног в полуприседе – по 10 шагов на каждую ногу в 3 – 4 подхода.
- Присед пружинкой – 20 пружинок в 4 подхода.
Как убрать "ушки" на бедрах: смотрите видео