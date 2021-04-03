Целюліт – давня проблема, з якою борються мільйони жінок. Всім відомо, що для її вирішення потрібен комплексний підхід.

Однак важливо також знати, які продукти викликають целюліт. ТОП-5 назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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На формування целюліту впливає не тільки харчування, але сьогодні поговоримо саме про нього. Підготувала для вас список продуктів, які сприяють утворенню "апельсинової кірки",

– зазначила Кален.

Що допоможе прибрати целюліт

Вона пояснила, що відмова від зазначених продуктів не позбавить відразу від целюліту. Для того щоб вирішити проблему, необхідний комплексний підхід:

обгортання; масаж;

контрастний душ для поліпшення мікроциркуляції шкіри;

відмова від шкідливих звичок;

активний відпочинок;

хороший сон;

фізична активність.

Які продукти призводять до целюліту

1. Кофеїн та напої, що його містять: кава, міцний чай, какао, кола

За словами Кален, кофеїн у надлишку порушує кровопостачання. Це призводить до того, що підшкірна клітковина буде посилювати утворення целюліту.

2. Солодощі, продукти, які містять цукор (цукерки, газовані солодкі напої і т.д.)

Вживання перерахованих продуктів призводить до високого рівня глюкози у крові, через що посилюється синтез інсуліну.

Саме цей гормон підсилює утворення жиру у підшкірній жировій клітковині. Крім цього, цукор при надмірному надходженні викликає пошкодження поверхні судин і зниження їх еластичності. Проявляється це у вигляді набряків і посилення целюліту,

– пояснила фітнес-експертка.

Солодощі провокують появу целюліту​ / Фото Pixabay

3. Сіль

Надмірне споживання солі затримує рідину в організмі і підсилює набряклість, що у свою чергу провокує формування целюліту.

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Сіль затримує рідину в організмі / Фото Pixabay

4. Напівфабрикати і фастфуд

Ці продукти мають високий глікемічний індекс, тому чинять на організм таку ж дію, як і цукор. Також в них багато ароматизаторів, барвників, підсолоджувачів, які викликають порушення крово- і лімфообігу.

Фастфуд прискорить появу целюліту​ / Фото Pixabay

5. Алкоголь

Практично всі спиртні напої стимулюють надлишковий синтез естрогену. Це жіночий статевий гормон, який стимулює відкладення жиру і утворення целюліту (саме тому жінки частіше страждають целюлітом),

– попередила Олена Кален.