Як прибрати проблемний живіт: 3 чітких пункти для крутої фігури

Живіт – проблема не тільки безлічі жінок, але й чоловіків. Існують різні його типи – пивний, фартух або той, що стирчить вниз.
Для того щоб позбутися від будь-якого типу живота, необхідно дотримуватися деяких правил. Детальніше розповіла нутриціологиня та фітнес-експертка Катерина Медушкіна.
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Чому з'являється живіт
Перш за все, вам доведеться змиритися з думкою, що все зайве, від чого ви хочете позбутися, – це саме жир. Не повітря, не карамельки і не "занадто великі кишки",
– зазначила Медушкіна.
Для того щоб позбутися від жиру, потрібно схуднути та зробити упор на локальні проблемні зони.Ніякого чудотворного продукту чи вправи не існує – для того щоб позбутися від живота, потрібен саме комплексний підхід.
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Як схуднути в області живота
- Харчуватися потрібно повноцінно, смачно й корисно. Організм повинен отримувати всі нутрієнти: білки, жири та вуглеводи, а також потрібну енергію.
- Забудьте про "не їсти після шостої", розвантажувальні дні, кето-дієти. Харчуйтеся збалансовано з дотриманням своєї норми КБЖВ (калорій, білків, жирів і вуглеводів) і з урахуванням ваги, зросту, віку і рівня фізичної активності.
- Регулярно тренуйтеся. Це мають бути вправи на загальне жироспалювання, силові тренування та комплекси на прес і м'язи кора, щоб прискорити локальне жироспалювання у проблемній зоні.