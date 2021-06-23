Як прибрати проблемний живіт: 3 чітких пункти для крутої фігури

23 червня 2021 , 19:02
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Живіт – проблема не тільки безлічі жінок, але й чоловіків. Існують різні його типи – пивний, фартух або той, що стирчить вниз.

Для того щоб позбутися від будь-якого типу живота, необхідно дотримуватися деяких правил. Детальніше розповіла нутриціологиня та фітнес-експертка Катерина Медушкіна.

Цікаво Скільки цукру у фруктах: факти, які має знати кожен

Чому з'являється живіт

Перш за все, вам доведеться змиритися з думкою, що все зайве, від чого ви хочете позбутися, – це саме жир. Не повітря, не карамельки і не "занадто великі кишки",
– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що будь-який живіт – "барабан", фартух або той, що стирчить вниз, – це жир, який може бути підшкірним або вісцеральним. Останній варіант найбільш небезпечний. Адже у такому разі жир розташовується в черевній порожнині.

Для того щоб позбутися від жиру, потрібно схуднути та зробити упор на локальні проблемні зони.

Ніякого чудотворного продукту чи вправи не існує – для того щоб позбутися від живота, потрібен саме комплексний підхід.

Важливо Це не працює: відома тренерка розвінчала міфи про випадіння волосся

Як схуднути в області живота

  • Харчуватися потрібно повноцінно, смачно й корисно. Організм повинен отримувати всі нутрієнти: білки, жири та вуглеводи, а також потрібну енергію.
  • Забудьте про "не їсти після шостої", розвантажувальні дні, кето-дієти. Харчуйтеся збалансовано з дотриманням своєї норми КБЖВ (калорій, білків, жирів і вуглеводів) і з урахуванням ваги, зросту, віку і рівня фізичної активності.
  • Регулярно тренуйтеся. Це мають бути вправи на загальне жироспалювання, силові тренування та комплекси на прес і м'язи кора, щоб прискорити локальне жироспалювання у проблемній зоні.

 

Автор: Наталя Бережна