Как убрать проблемный живот: 3 четких пункта для крутой фигуры

Живот – проблема не только множества женщин, но и мужчин. Существуют разные его типы – пивной, фартук или торчащий вниз.
Для того чтобы избавиться от любого типа живота, необходимо придерживаться некоторых правил. Подробнее рассказала нутрициолог и фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.
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Почему появляется живот
Прежде всего, вам придется смириться с мыслью, что все лишнее, от чего вы хотите избавиться, – это именно жир. Не воздух, не карамельки и не "слишком большие кишки",
– отметила Медушкина.
Для того чтобы избавиться от жира, потребуется похудеть и сделать упор на локальные проблемные зоны.Никакого чудотворного продукта или упражнения не существует – для того чтобы избавиться от живота, нужен именно комплексный подход.
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Как похудеть в области живота
- Питаться нужно полноценно, вкусно и полезно. Организм должен получать все нутриенты: белки, жиры и углеводы, а также нужную энергию.
- Забудьте про "не есть после шести", разгрузочные дни, кето-диеты. Питайтесь сбалансировано с соблюдением своей нормы КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов) и с учетом веса, роста, возраста и степени физической активности.
- Регулярно тренируйтесь. Это должны быть упражнения на общее жиросжигание, силовые тренировки и комплексы на пресс и мышцы кора, чтобы ускорить локальное жиросжигание в проблемной зоне.