Як правильно запекти броколі: рецепт від відомої дієтологині

19 червня 2021 , 20:43
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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

Броколі – продукт, про користь якого говорять дуже багато. Вона багата білком і багатьма вітамінами.

Для того щоб броколі зберегла корисні властивості, її необхідно правильно приготувати. Смачним і простим рецептом поділилася дієтологиня Світлана Фус.

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Запечена броколі з часником

Інгредієнти:

  • Броколі – 600 – 700 грамів (2 качани).
  • Оливкова олія – 3 столові ложки.
  • Часник – 4 зубчики.
  • Сіль – до смаку.
  • Мелений чорний перець – до смаку.
  • Пармезан – 30 – 50 грамів.
  • Лимон – 1 штука.

При правильному приготуванні броколі збереже всі корисні властивості / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Броколі розбираємо на суцвіття та викладаємо на деко, попередньо змастивши його олією.
  • Додаємо масло, рубаний часник, сіль і перець. Ретельно все перемішуємо.
  • Запікаємо 10 – 15 хвилин за температури 220°C.

Не забувайте, що чим довше готувати броколі, тим м'якшою вона буде. Перед подачею посипте її тертим пармезаном і полийте лимонним соком,
– резюмувала Світлана Фус.

 

Автор: Наталя Бережна