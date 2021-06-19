Как правильно запечь брокколи: рецепт от известного диетолога

Брокколи – продукт, о пользе которого говорят очень многие. Она богата белком и многими витаминами.
Для того чтобы брокколи сохранила полезные свойства, ее необходимо правильно приготовить. Вкусным и простым рецептом поделилась диетолог Светлана Фус.
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Запеченная брокколи с чесноком
Ингредиенты:
- Брокколи – 600 – 700 грамм (2 кочана).
- Оливковое масло – 3 столовые ложки.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Соль – по вкусу.
- Молотый черный перец – по вкусу.
- Пармезан – 30 – 50 грамм.
- Лимон – 1 штука.
При правильном приготовлении брокколи сохранит все полезные свойства / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Брокколи разбираем на соцветия и выкладываем на противень, предварительно смазав его маслом.
- Добавляем масло, рубленный чеснок, соль и перец. Тщательно все перемешиваем.
- Запекаем 10 – 15 минут при температуре 220°C.
Не забывайте, что чем дольше готовить брокколи, тем мягче она будет. Перед подачей посыпьте ее тертым пармезаном и полейте лимонным соком,
– резюмировала Светлана Фус.