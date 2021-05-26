Як правильно виконувати вправу велосипед на прес: відеоінструкція від тренера

Вправа велосипед для пресу – одна з найпоширеніших серед усіх любителів спорту і здорового способу життя. Вона спрямоване на розвиток прямих й косих м'язів живота. Розповідаємо, як виконувати вправу, позаяк не всі дотримуються правильної техніки.
Велосипедні скручування – це комплексна вправа, якій під силу "одним махом" розвивати косі (більшою мірою) і прямі м'язи черевного пресу. Рух ніг у цьому варіанті імітує крутіння педалей велосипеда. І тренер Олексій Курзін нагадав про те, як все ж правильно качати кубики за допомогою цього тренування.
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Велосипед: техніка виконання вправи для пресу
- Займіть вихідне горизонтальне положення лежачи на підлозі або на килимку.
- Простежте, щоб не було прогину у попереку, заведіть за голову руки з розведеними в сторони ліктями, а рівні (або трохи зігнуті в колінах) ноги підніміть над підлогою.
- На видиху зробіть діагональне скручування корпусу, одночасно підтягуючи до ліктя коліно протилежної ноги.
- У верхній позиції стегно піднятої ноги має розташовуватися перпендикулярно підлозі, а гомілка – паралельно їй.
- На вдиху зробіть зворотний рух корпусом, повертаючись до стартової позиції, і випрямляючи робочу ногу.
- Повторіть рух для протилежної сторони корпусу.
Читайте також 6 простих та ефективних вправ для струнких ніг: домашнє тренування – відеоВажливо! Підіймайте корпус виключно силою пресу, не надаючи тиску долонями на потилицю і не напружуючи шию – це загрожує мікротравмами шийного відділу хребта. Щоб знизити ймовірність "допоміжного" руху руками, утримуйте лікті розведеними в сторони.