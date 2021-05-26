Как правильно выполнять упражнение велосипед на пресс: видеоинструкция от тренера

Упражнение велосипед для пресса – одно из самых распространенных среди всех любителей спорта и здорового образа жизни. Оно направлено на развитие прямых и косых мышц живота. Рассказываем, как выполнять упражнение, поскольку не все придерживаются правильной техники.

Велосипедные скручивания – это комплексное упражнение, которому под силу "одним махом" развивать косые (в большей степени) и прямые мышцы брюшного пресса. Движение ног в этом варианте имитирует кручения педалей велосипеда. И тренер Алексей Курзин напомнил о том, как все же правильно качать кубики с помощью этой тренировки.

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Велосипед: техника выполнения упражнения для пресса

Займите исходное горизонтальное положение лежа на полу или на коврике. Проследите, чтобы не было прогиба в пояснице, заведите руки за голову с разведенными в стороны локтями, а ровные (или чуть согнуты в коленях) ноги поднимите над полом. На выдохе сделайте диагональное скручивание корпуса, одновременно подтягивая к локтю колено противоположной ноги. В верхней позиции бедро поднятой ноги должно располагаться перпендикулярно полу, а голень – параллельно ему. На вдохе сделайте обратное движение корпусом, возвращаясь к стартовой позиции, и выпрямляя рабочую ногу. Повторите движение для противоположной стороны корпуса.

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Поднимайте корпус исключительно силой пресса, не оказывая давления ладонями на затылок и не напрягая шею – это чревато микротравмами шейного отдела позвоночника. Чтобы снизить вероятность "вспомогательного" движения руками, держите локти разведенными в стороны.