Віджимайтеся правильно: поради від тренера для людей різної спортивної підготовки

Для того, щоб робити віджимання правильно, не досить лягти на підлогу і відштовхнутися руками. Крім цього, річ тут зовсім не у кількості повторень.

Віджимання – недооцінена вправа. Цей рух робить акцент на м'язах кора, грудях і трицепсах, а ще – приводить у тонус все тіло. До того ж різноманітність варіантів виконання ніколи не дасть вам занудьгувати. Проте важливо знати не лише техніку. Тренер Кирило Торос дав поради для любителів фітнесу різного рівня спортивної підготовки.

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Початковий рівень

Не потрібно віджиматися якомога більше разів. Завжди потрібно збільшувати навантаження і зменшувати кількість повторень.

Досвідчений рівень

Спробуйте щось підкласти під руки, щоб збільшити амплітуду руху. Відмінно підійдуть дві книжки приблизно однакової товщини.

Професійний рівень

До підкладених під руки книжок тепер можна додати й навантаження. Найпростіше – одягніть на спину рюкзак з чимось важким.

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