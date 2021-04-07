Як позбутися від сутулості: щоденна вправа для гарної постави – відеоінструкція

15:13

Сидячий спосіб життя і відсутність регулярного фізичного навантаження негативно позначаються на здоров'ї. В першу чергу це загрожує розвитком сутулості. Тож зберігайте ще одну ефективну вправу для хорошої постави від реабілітолога.