Як підтягнути внутрішню поверхню стегна: ТОП-3 вправи

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Джерело:

Інстаграм Аніти Луценко

Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох дівчат і жінок. Над нею варто наполегливо працювати.

Займатися можна як у домашніх умовах, так і в тренажерному залі. Вправи, які допоможуть підтягнути внутрішню частину стегна, показала фітнес-тренерка Аніта Луценко.

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ТОП-3 вправи на внутрішню поверхню стегна

Комплекс розрахований на 7 хвилин.

  1. Присідання пліє + нахил. Робимо в 2 підходи по 20 разів.
  2. Підйом ноги на боці. Виконуємо в 2 підходи по 15 разів на кожну ногу.
  3. Розведення і перехрест. Робимо в 2 підходи по 20 разів.

Внутрішня поверхня стегна вимагає правильних вправ​ / Фото pinterest

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Техніку виконання вправ дивіться на відео: