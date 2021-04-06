Як підтягнути внутрішню поверхню стегна: ТОП-3 вправи

Джерело:Інстаграм Аніти Луценко
Внутрішня частина стегна – проблемна зона дуже багатьох дівчат і жінок. Над нею варто наполегливо працювати.
Займатися можна як у домашніх умовах, так і в тренажерному залі. Вправи, які допоможуть підтягнути внутрішню частину стегна, показала фітнес-тренерка Аніта Луценко.
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Комплекс розрахований на 7 хвилин.
Внутрішня поверхня стегна вимагає правильних вправ / Фото pinterest
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