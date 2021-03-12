Качаємо верх тіла: відео вправ, які можна робити вдома

У багатьох жінок верхня частина тіла є проблемною, тому для гарної форми без фізичних навантажень не обійтися.

Ефективними вправами, які підготують тіло до літа, поділилася фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Направимо увагу на верх тіла і зробимо дві вправи, які підходять для цієї мети,

– зазначила Медушкіна.

Детальніше про комплекс

Тренування складається з двох вправ, які можна робити у домашніх умовах. Для їх виконання знадобляться еспандери.

1. Жим грудей, стоячи з зачепом за двері

Ця вправа дозволить зміцнити грудні м'язи, створити гарну лінію декольте, підтягнути руки, а також позбутися від в'ялості в області трицепса. Робимо 3 підходи по 15 – 20 разів.

Красиве тіло можна зробити у домашніх умовах​ / Фото goodfon

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2. Згинання на біцепс руки

Легка вправа допоможе точково зміцнити біцепс.

Обов'язково для тих, хто виконує вправи з упором на руки, оскільки слабкий біцепс буде відволікати на себе увагу, не дасть зосередитися на якісному виконанні, корпус почне "гуляти" – механіка руху скривиться,

– пояснила Катерина Медушкіна.

Вона уточнила, що вправа також підійде тим, кому важко виконувати віджимання.

Робимо 3 підходи по 20 – 25 разів.