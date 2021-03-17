Домашнє тренування на все тіло: які вправи виконувати – відео

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Джерело:

Інстаграм Євгенії Самойлової

Зовсім скоро настане літо, а це означає, що час приводити себе у форму. Підтягнути тіло можна навіть у домашніх умовах.

Вправи, які допоможуть підготуватися до літа, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Як тренуватися новачкам

Тренування на все тіло або фулбоді (full body) – система, при якій всі головні м'язові групи опрацьовуються на кожному занятті. Це дозволяє прокачувати одну м'язову групу 2 – 3 рази на тиждень,
– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що новачкам рекомендується перших 2 – 3 місяці тренувати все тіло на одному занятті. У той же час просунутим такий варіант не підходить – м'язи не встигають відновлюватися. У початківців немає великих м'язів і організм швидше справляється зі стресом.

Але якщо у вас небагато часу на тренування, ви у від'їзді, а тренуватися треба, або ви маєте чималий стаж у тренуваннях і хочете урізноманітнити тренувальний процес або пробити застій, то тренування на все тіло – це те, що треба,
– пояснила тренерка.

Тренування на все тіло можна виконувати у домашніх умовах​ / Фото goodfon

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Як виконати тренування на все тіло вдома

Тренування кругове і складається з 6 вправ. Виконуємо їх по черзі з мінімальним відпочинком. Після цього робимо ще 3 кола (перерва – 1 – 1,5 хвилини).
  1. Виконуємо почерговий підйом ноги вгору і віджимання у положенні планки на долонях – 10 разів.
  2. Випад назад і підйом коліна – по 15 повторень на кожну ногу.
  3. Присяд з кроком у бік і поворот у випад – по 10 разів на кожну сторону.
  4. У положенні планки на долонях підтягуємо коліна до грудей і робимо стрибок (ноги нарізно) – 15 разів.
  5. Віджимання з вузькою постановкою рук і підйом руки перед собою – 14 повторень.
  6. Прес: дотик ліктем протилежного коліна – робимо 40 разів.