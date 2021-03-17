Домашнє тренування на все тіло: які вправи виконувати – відео

Зовсім скоро настане літо, а це означає, що час приводити себе у форму. Підтягнути тіло можна навіть у домашніх умовах.

Вправи, які допоможуть підготуватися до літа, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Як тренуватися новачкам

Тренування на все тіло або фулбоді (full body) – система, при якій всі головні м'язові групи опрацьовуються на кожному занятті. Це дозволяє прокачувати одну м'язову групу 2 – 3 рази на тиждень,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що новачкам рекомендується перших 2 – 3 місяці тренувати все тіло на одному занятті. У той же час просунутим такий варіант не підходить – м'язи не встигають відновлюватися. У початківців немає великих м'язів і організм швидше справляється зі стресом.

Але якщо у вас небагато часу на тренування, ви у від'їзді, а тренуватися треба, або ви маєте чималий стаж у тренуваннях і хочете урізноманітнити тренувальний процес або пробити застій, то тренування на все тіло – це те, що треба,

– пояснила тренерка.

Тренування на все тіло можна виконувати у домашніх умовах​ / Фото goodfon

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Як виконати тренування на все тіло вдома