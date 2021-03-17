Як зміцнити м'язи стегон після 40: комплекс ефективних вправ показали на відео

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Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Нутриціологиня Надія Пахірко показала три вправи на зміцнення стегон, у яких немає небезпечного навантаження на коліна і хребет. Можна робити всім, головне – регулярно. Дивіться відео і повторюйте рухи.

Як говорить Надія Пахірко, жир починає спалюватися через 40 – 45 хвилин безперервного тренування. Тобто, після цього ще 30 – 60 хвилин потрібно рухатися в швидкому темпі. А такий інтенсив підходить здебільшого лише молодим та активним, які можуть працювати над собою у спортзалі.

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У такому випадку виникає питання, що ж робити тим, кому за 40 і хто має протипоказання по здоров'ю?

Робити безпечні, але ефективні вправи не для того, щоб спалювати жир, а для того, щоб підтримувати тіло красивим, здоровим і підтягнутим. А жир спалювати дефіцитом калорій у харчуванні,
– зазначає дієтологиня.

Вправа на зовнішню поверхню стегна

  • Знайдіть опору;
  • Направте пальці ніг і коліно всередину, а п'яту – в сторону;
  • Повільно відводьте ногу і повертайте назад;
  • Робіть 8 – 16 разів.

Вправа на внутрішню поверхню стегна

  • Розверніть пальці ніг в сторону, а п'яту – всередину;
  • Повільно підіймайте ногу і повільно опускайте;
  • Повторюйте 8 – 16 разів.

Вправа на задню поверхню стегна і сідниці

  • Повільно відведіть ногу назад;
  • Напружте задню поверхню стегна, затисніть сідниці і повільно опускайте ногу назад;
  • Виконуйте 8 – 16 разів.

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У будь-якому віці та стані здоров'я ви легко втягуєтеся у тренування і одночасно худнете,
– запевняє Надія.