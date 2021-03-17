Як зміцнити м'язи стегон після 40: комплекс ефективних вправ показали на відео

Нутриціологиня Надія Пахірко показала три вправи на зміцнення стегон, у яких немає небезпечного навантаження на коліна і хребет. Можна робити всім, головне – регулярно. Дивіться відео і повторюйте рухи.

Як говорить Надія Пахірко, жир починає спалюватися через 40 – 45 хвилин безперервного тренування. Тобто, після цього ще 30 – 60 хвилин потрібно рухатися в швидкому темпі. А такий інтенсив підходить здебільшого лише молодим та активним, які можуть працювати над собою у спортзалі.

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У такому випадку виникає питання, що ж робити тим, кому за 40 і хто має протипоказання по здоров'ю?

Робити безпечні, але ефективні вправи не для того, щоб спалювати жир, а для того, щоб підтримувати тіло красивим, здоровим і підтягнутим. А жир спалювати дефіцитом калорій у харчуванні,

– зазначає дієтологиня.

Вправа на зовнішню поверхню стегна

Знайдіть опору;

Направте пальці ніг і коліно всередину, а п'яту – в сторону;

Повільно відводьте ногу і повертайте назад;

Робіть 8 – 16 разів.

Вправа на внутрішню поверхню стегна

Розверніть пальці ніг в сторону, а п'яту – всередину;

Повільно підіймайте ногу і повільно опускайте;

Повторюйте 8 – 16 разів.

Вправа на задню поверхню стегна і сідниці

Повільно відведіть ногу назад;

Напружте задню поверхню стегна, затисніть сідниці і повільно опускайте ногу назад;

Виконуйте 8 – 16 разів.

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У будь-якому віці та стані здоров'я ви легко втягуєтеся у тренування і одночасно худнете,

– запевняє Надія.