Як накачати сідниці: тренерка показала 6 дієвих вправ з гумками – відео

Еластичні фітнес-гумки – чудовий спосіб для прокачування сідниць. І ще одна перевага такого тренування полягає в тому, що вправи з гумками легко можна виконувати вдома.
У період пандемії коронавірусу популярність домашніх тренувань зросла. Любителі фітнесу не хочуть втрачати форму, а один з найдоступніших і дієвих варіантів – заняття з фітнес-гумками. Тренерка Катя Качан показала 6 ефективних вправ на сідниці. Гайда тренуватися разом!
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Як накачати сідниці: 6 вправ з фітнес-гумкою
- Кроки в сторону: 45 секунд;
- Присідання: 45 секунд;
- Крок + присідання: 45 секунд;
- Мостик: 45 секунд;
- Відведення правої ноги: 45 секунд;
- Відведення лівої ноги: 45 секунд;
- Рухи ногами в сторону: 45 секунд.
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