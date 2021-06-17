Как накачать ягодицы: тренер показала 6 действенных упражнений с резинками – видео

17 июня 2021 , 09:57
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Источник:

инстаграм Кати Качан

Эластичные фитнес-резинки – отличный способ для прокачки ягодиц. И еще одно преимущество такой тренировки заключается в том, что упражнения с резинками можно легко выполнять дома.

В период пандемии коронавируса популярность домашних тренировок возросла. Любители фитнеса не хотят терять форму, а один из самых доступных и действенных вариантов – занятия с фитнес-резинками. Тренер Катя Качан показала 6 эффективных упражнений на ягодицы. Айда тренироваться вместе!

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Как накачать ягодицы: 6 упражнений с фитнес-резинкой

  • Шаги в сторону: 45 секунд;
  • Приседания:  45 секунд;
  • Шаг + приседания: 45 секунд;
  • Мостик: 45 секунд;
  • Отвод правой ноги: 45 секунд;
  • Отвод левой ноги: 45 секунд;
  • Движения ногами в сторону: 45 секунд.
Все упражнения нужно выполнять по 45 секунд с отдыхом между упражнениями 15 секунд . Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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Автор: Назарій Сорока