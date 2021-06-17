Как накачать ягодицы: тренер показала 6 действенных упражнений с резинками – видео

Эластичные фитнес-резинки – отличный способ для прокачки ягодиц. И еще одно преимущество такой тренировки заключается в том, что упражнения с резинками можно легко выполнять дома.

В период пандемии коронавируса популярность домашних тренировок возросла. Любители фитнеса не хотят терять форму, а один из самых доступных и действенных вариантов – занятия с фитнес-резинками. Тренер Катя Качан показала 6 эффективных упражнений на ягодицы. Айда тренироваться вместе!

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Как накачать ягодицы: 6 упражнений с фитнес-резинкой

Шаги в сторону: 45 секунд;

45 секунд; Приседания: 45 секунд;

45 секунд; Шаг + приседания: 45 секунд;

45 секунд; Мостик: 45 секунд;

45 секунд; Отвод правой ноги: 45 секунд;

45 секунд; Отвод левой ноги: 45 секунд;

45 секунд; Движения ногами в сторону: 45 секунд.

нужно выполнять по. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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