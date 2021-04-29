Як накачати пружні сідниці вдома: свіжий сет з чотирьох вправ

Не варто чекати понеділка чи старту купального сезону, щоб почати тренування. Накачати красиві та пружні сідниці можна навіть вдома.
Хочете підтягнути сідниці, позбутися целюліту чи округлити форми без спортзалу? Тоді ловіть ефективний сет вправ, які можна виконувати вдома щодня.
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Кому підходить ця добірка вправ
- тим, хто хоче цілеспрямовано підтягнути сідниці;
- тим, хто хоче позбутися целюліту;
- тим, хто хоче візуально поліпшити форму ніг і сідниць;
- тим, хто тренується вдома.
Сет вправ на сідниці
- Подвійні махи з обважнювачами по 1,5 кілограми: 4 підходи по 25 повторень.
- Махи зігнутою ногою назад: 3 підходи по 30 повторень.
- Випади назад з продавлюванням сідниць у нижній точці: 4 підходи по 20 повторень.
- Забігання на височину: 20 секунд роботи – 40 секунд пауза, 5 підходів.
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