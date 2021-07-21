Сталевий прес за 5 хвилин в день: дієві вправи для виразних кубиків – відео
21 липня 2021 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Кирила Тороса
Єдиний спосіб накачати прес – це полюбити його качати. І якщо вправи не викликатимуть у вас нудьгу, ви обов'язково досягнете бажаних результатів. Зберігайте відео, щоб не втратити нескучне тренування на прес.
Багато хто записується у тренажерний зал, аби якомога швидше "обрости" м'язами і, зокрема, мати сталевий прес. Але накачати омріяні кубики можна й вдома – вам знадобиться лише трохи часу і завзятості. Як добре пропрацювати м'язи живота у домашніх умовах, показав на відео тренер Кирило Торос.
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Комплекс вправ на прес
- Складка рука-нога: 3 підходи по 14 повторень (обидві сторони опрацьовуйте в одному підході);
- Млин: 3 підходи по 16 повторень;
- Підйом ніг: 3 підходи по 20 повторень;
- Скручування з піднятими ногами: 3 підходи по 16 повторень.
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