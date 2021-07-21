Стальной пресс за 5 минут в день: действенные упражнения для выразительных кубиков – видео
21 июля 2021 , 13:13Читати новину українською
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Единственный способ накачать пресс – это полюбить его качать. И если упражнения не будут вызывать у вас скуку, вы обязательно добьетесь желаемых результатов. Сохраняйте видео, чтобы не потерять нескучную тренировку на пресс.
Многие записываются в тренажерный зал, чтобы как можно быстрее "обрасти" мышцами и, в частности, иметь стальной пресс. Но накачать желанные кубики можно и дома – вам понадобится лишь немного времени и упорства. Как хорошо проработать мышцы живота в домашних условиях, показал на видео тренер Кирилл Торос.
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Комплекс упражнений на пресс
- Складка рука-нога: 3 подхода по 14 повторений (обе стороны прорабатывайте в одном подходе);
- Мельница: 3 подхода по 16 повторений;
- Подъем ног: 3 подхода по 20 повторений;
- Скручивания с поднятыми ногами: 3 подхода по 16 повторений.
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