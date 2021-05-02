Прес горітиме: щоденний сет з 6 ефективних вправ – відео

Кубики преса – мрія багатьох не лише чоловіків, а й жінок, шлях до якої не простий і вимагає постійних дій. І один з важливих етапів – це тренування. Ловіть черговий комплекс вправ на прес.
Тренерка Катя Качан поділилася сетом вправ для пресу, який підійде усім. Як новачкам, так і досвідченим спортсменам. А виконувати його можна і в залі, і вдома, позаяк тут не задіяний жоден спортивний інвентар.
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Це тренування складається з 6 вправ, одна з яких розділена на дві сторони:
- Вправа "Ножиці": 30 секунд;
- Вправа "Складка": 30 секунд;
- Вправа "Човник": 30 секунд;
- Вправа "Кранчі": 30 секунд;
- Вправа "Твіст": 30 секунд;
- Вправа "Альпініст": на кожну ногу по 30 секунд.
Читайте також Як накачати пружні сідниці вдома: свіжий сет з чотирьох вправУсі вправи можна виконувати по 45 секунд, якщо 30 вам легко даються. Робіть відпочинок між вправами 10 секунд. Крім цього, тренерка радить робити 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.