Як накачати прес у домашніх умовах: добірка 5 дієвих вправ – відео

Розповідаємо й показуємо, як правильно качати прес вдома, щоб швидко досягти результатів. Накачайте м'язи живота, виконуючи всього 5 ефективних вправ. Все, що вам знадобиться для тренування, – це небагато часу й килимок.

Накачати прес в домашніх умовах – цілком реальне завдання (при наявності достатньої мотивації). У підсумку більшість ефективних вправ на м'язи живота не вимагають спеціального обладнання, а виконувати їх можна будь-де.

І ще 4 ефективні вправи на плечі для дому та тренажерного залу: відео

Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з п'яти простих вправ, які підійдуть як новачкам, так й досвідченим спортсменам.

5 вправ для пресу

"Кранчі": 30 секунд;

Ножиці: 30 секунд;

Зворотня планка: 30 секунд;

"Човник": 30 секунд;

Динамічна планка: 30 секунд.

усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 секунд. Робіть 3 – 4 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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