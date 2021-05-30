Как накачать пресс в домашних условиях: подборка 5 действенных упражнений – видео

30 мая 2021 , 07:25
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Источник:

инстаграм Кати Качан

Рассказываем и показываем, как правильно качать пресс дома, чтобы быстро достичь результатов. Накачайте мышцы живота, выполняя всего 5 действенных упражнений. Все, что вам понадобится для тренировки – это немного времени и коврик.

Накачать пресс в домашних условиях – вполне реальная задача (при наличии достаточной мотивации). В итоге большинство эффективных упражнений на мышцы живота не требуют специального оборудования, а выполнять их можно где угодно.

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Тренер Катя Качан подготовила комплекс из пяти простых упражнений, которые подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.

5 упражнений для пресса

  • "Кранчи": 30 секунд;
  • Ножницы: 30 секунд;
  • Обратная планка: 30 секунд;
  • "Лодочка": 30 секунд;
  • Динамическая планка: 30 секунд.
Совет от тренера: все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 10 секунд. Делайте 3 – 4 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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Автор: Назарій Сорока