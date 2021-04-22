Як накачати плечі у домашніх умовах: комплекс вправ з гирею – відеоінструкція

15:03

Тренувати плечі досить складно, оскільки складається ця частина тіла з пучків м'язів, кожен з яких вимагає свого навантаження. Але це цілком реально. Фітнес-тренерка Катерина Кононова поділилася комплексом вправ для занять вдома.