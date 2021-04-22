Як накачати плечі у домашніх умовах: комплекс вправ з гирею – відеоінструкція

Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Тренувати плечі досить складно, оскільки складається ця частина тіла з пучків м'язів, кожен з яких вимагає свого навантаження. Але це цілком реально. Фітнес-тренерка Катерина Кононова поділилася комплексом вправ для занять вдома.

Так, Катерина Кононова показала ефективні вправи на плечі з використанням розбірної гирі. Зберігайте комплекс та тренуйтеся вдома!

І ще Канатна хвиля: ТОП-3 причини додати цю вправу до своєї програми тренування

Вправа 1

Відведення плеча (повна піраміда): 3 підходи по 20 – 15 – 10 – 15 – 20 повторень.

Принцип піраміди – збільшуємо вагу (навантаження) від підходу до підходу, при цьому зменшуючи кількість повторень.

Вправа 2

Двусет: 3 підходи по 15 – 20 повторень (жим + тяга до підборіддя).

Читайте також Бічна планка зі скручуванням: як виконувати вправу результативно – відеоінструкція

Вправа 3

Водій: 3 підходи по 12 – 15 повторень.

 