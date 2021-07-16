Як накачати ноги та сідниці в залі без тренера: круте відео для дівчат
16 липня 2021 , 19:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгенії Самойлової
Для того щоб ноги й сідниці були підтягнутими та пружними, необхідно добре попрацювати. Багато дівчат не хочуть займатися з тренером.
Однак це не проблема. Як привести тіло в форму самостійно – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Тренування на ноги та сідниці в залі
Які вправи потрібно виконувати:
- Сідничний міст – 4 підходи по 20 разів.
- Присід з гирею – 4 підходи по 15 разів.
- Випади з гантелями, нога на узвишші – 4 підходи по 15 разів кожною ногою.
- Румунська тяга з гантелями – 4 підходи по 15 разів.
- Розгинання стегна в кросовері – 4 підходи по 15 разів.
- Відведення стегна з млинцем – 4 підходи по 20 разів.
Тренуватися в залі можна самостійно / Фото Pixabay
Читайте Меню на 1500 кілокалорій: що їсти на сніданок, обід та вечерюВажливо! Тренерка уточнила, що вага снаряда має бути такою, щоб останні 2 – 3 рази виконувати підхід було складно. Техніка при цьому не повинна порушуватися.
Як правильно виконувати вправи: дивіться відео