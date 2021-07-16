Как накачать ноги и ягодицы в зале без тренера: крутое видео для девушек
16 июля 2021 , 19:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Евгении Самойловой
Для того чтобы ноги и ягодицы были подтянутыми и упругими, необходимо хорошо потрудиться. Многие девушки не хотят заниматься с тренером.
Однако это не проблема. Как привести тело в форму самостоятельно – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Тренировка на ноги и ягодицы в зале
Какие упражнения нужно выполнять:
- Ягодичный мост – 4 подхода по 20 раз.
- Присед с гирей – 4 подхода по 15 раз.
- Выпады с гантелями, нога на возвышении – 4 подхода по 15 раз каждой ногой.
- Румынская тяга с гантелями – 4 подхода по 15 раз.
- Разгибание бедра в кроссовере – 4 подхода по 15 раз.
- Отведение бедра с блином – 4 подхода по 20 раз.
Тренироваться в зале можно самостоятельно / Фото Pixabay
Читайте Меню на 1500 килокалорий: что есть на завтрак, обед и ужинВажно! Тренер уточнила, что вес снаряда должен быть таким, чтобы последние 2 – 3 раза выполнять подход было сложно. Техника при этом не должна нарушаться.
Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео