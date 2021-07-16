Как накачать ноги и ягодицы в зале без тренера: крутое видео для девушек

16 июля 2021 , 19:45
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Евгении Самойловой

Для того чтобы ноги и ягодицы были подтянутыми и упругими, необходимо хорошо потрудиться. Многие девушки не хотят заниматься с тренером.

Однако это не проблема. Как привести тело в форму самостоятельно – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова. 

Интересно Как быстро похудеть: простые шаги, которые помогут достичь цели

Тренировка на ноги и ягодицы в зале

Какие упражнения нужно выполнять:

  • Ягодичный мост – 4 подхода по 20 раз.
  • Присед с гирей – 4 подхода по 15 раз.
  • Выпады с гантелями, нога на возвышении – 4 подхода по 15 раз каждой ногой.
  • Румынская тяга с гантелями – 4 подхода по 15 раз.
  • Разгибание бедра в кроссовере – 4 подхода по 15 раз.
  • Отведение бедра с блином – 4 подхода по 20 раз.

Тренироваться в зале можно самостоятельно / Фото Pixabay

Читайте Меню на 1500 килокалорий: что есть на завтрак, обед и ужин

Важно! Тренер уточнила, что вес снаряда должен быть таким, чтобы последние 2 – 3 раза выполнять подход было сложно. Техника при этом не должна нарушаться.

Как правильно выполнять упражнения: смотрите видео

 

Автор: Наталя Бережна