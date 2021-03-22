Зміцнюємо м'язи кора: ефективна вправа на 5 хвилин

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Джерело:

інстаграм Олександра Леденя

М'язи кора забезпечують підтримку хребта і беруть участь практично в кожному русі. Тому важливо підтримувати їх у тонусі та виконувати вправи для їхнього розвитку.

Для здорової спини важливо зміцнювати кор. Лікар-реабілітолог Олександр Ледень показав одну з ефективних вправ, яка активує м'язи кора. Під час виконання цих рухів працює м'яз, що випрямляє хребет, ромбовидний та сідничні м'язи.

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Кор

(від англ. "ядро", "центр") – це комплекс з декількох м'язів хребетного і тазостегнового відділів. Найвідоміші м'язи кора – черевний прес, або прямий м'яз живота, косі і поперечні м'язи живота, малі і середні сідничні, м'язи задньої поверхні стегна, підостний м'яз (в районі лопаток), клювовидно-плечовий м'яз і розгиначі м'язи спини.

Як виконувати вправу на зміцнення м'язів кора

  1. Встаньте на карачки, долоні розташуйте під плечима, коліна під тазом.
  2. Одночасно витягніть праву ногу та ліву руку.
  3. Поверніться у вихідне положення, а потім поміняйте сторону.

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Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 12 – 15 повторень,
– зазначає реабілітолог.

Важливо! Не поспішайте, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.