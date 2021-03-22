Зміцнюємо м'язи кора: ефективна вправа на 5 хвилин

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
М'язи кора забезпечують підтримку хребта і беруть участь практично в кожному русі. Тому важливо підтримувати їх у тонусі та виконувати вправи для їхнього розвитку.
Для здорової спини важливо зміцнювати кор. Лікар-реабілітолог Олександр Ледень показав одну з ефективних вправ, яка активує м'язи кора. Під час виконання цих рухів працює м'яз, що випрямляє хребет, ромбовидний та сідничні м'язи.
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Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 12 – 15 повторень,
– зазначає реабілітолог.