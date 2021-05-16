Як накачати груди та трицепс: 5 ефективних вправ – відеотренування

Прокачування грудей і трицепса в один день – правильне рішення при створенні плану тренувань. Річ у тому, що в процесі опрацювання великих грудних м'язів трицепси беруть участь практично завжди. Пропонуємо 5 ефективних вправ на ці групи м'язів.

Трицепс активно бере участь у роботі при виконанні основних вправ на грудні м'язи. Своєю чергою, груди працюють у багатьох вправах на трицепс. Так навіщо розділяти їх, якщо можна опрацювати ці м'язові групи в один день? Тренер Олексій Курзін показав комплексну програму силового тренування для грудей і трицепса.

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5 вправ на груди та трицепс

Жим з гантелями лежачи: 12 повторень;

12 повторень; Жим з гантелями на похилій лаві: 12 повторень;

12 повторень; Зведення рук з нижніх блоків: 12 повторень;

12 повторень; Французький жим з гантелями: 12 повторень;

12 повторень; Французький жим в блоці: 15 повторень;

Усі вправи виконуйте 4 кола. Це тренування відмінно підходить як для чоловіків, так й для жінок.

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