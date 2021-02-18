Як можна схуднути після 40 років: 2 пункти, які змінять життя

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато жінок вважають, що позбутися від зайвої ваги після 40 років неможливо, адже у цьому віці змінюється гормональний фон.
Однак схуднути реально, якщо дотримуватися двох пунктів. Яких – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Чи можна схуднути після 40 років насправді? Уяви собі – не просто можна, а потрібно!
– зазначила Медушкіна.
Тут важливо прорахувати саме вашу калорійність і робити здоровий дефіцит калорій (до 20%). Ви не повинні голодувати і зриватися, тому важливо скласти грамотне меню з усім мінерально-вітамінним складом, який необхідний саме вам.
Дотримуйтесь дефіцит калорій / Фото Pixabay
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Ви повинні рухатися щодня з урахуванням поточного стану тіла і його можливостей.