Як можна схуднути після 40 років: 2 пункти, які змінять життя

18 лютого 2021 , 20:10
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Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Багато жінок вважають, що позбутися від зайвої ваги після 40 років неможливо, адже у цьому віці змінюється гормональний фон.

Однак схуднути реально, якщо дотримуватися двох пунктів. Яких – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Чи можна схуднути після 40 років насправді? Уяви собі – не просто можна, а потрібно!
– зазначила Медушкіна.

Як знизити вагу після 40 років

1. Збалансоване харчування

Тут важливо прорахувати саме вашу калорійність і робити здоровий дефіцит калорій (до 20%). Ви не повинні голодувати і зриватися, тому важливо скласти грамотне меню з усім мінерально-вітамінним складом, який необхідний саме вам.

Дотримуйтесь дефіцит калорій / Фото Pixabay

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2. Фізична активність

Ви повинні рухатися щодня з урахуванням поточного стану тіла і його можливостей.

Чому не вдавалося схуднути

  • Напівголодні дієти. Найчастіше вони призводять до зривів, сповільненого обміну речовин і повернення ваги.
  • Низька активність. При малорухливому способі життя схуднути буде складніше. Вибирайте той спорт, який вам до душі.
  • Їсте більше – витрачаєте менше. Не ігноруйте дефіцит калорій.