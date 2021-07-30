Як легко й швидко прибрати живіт у домашніх умовах: 4 вибухові вправи на прес – відео

Помітили на животі та боках зайві складочки і вирішили привести своє тіло у форму? Підготували кілька вправ на прес, які допоможуть вам досягти бажаних результатів. Зберігайте відео, щоб не втратити тренування та займайтеся разом з Актив 24.

Б'ємось об заклад, що ви, як і багато хто з нас, щороку обіцяєте собі спочатку схуднути до літа, щоб виглядати ефектно на пляжі, а потім починаєте квест по схудненню до Нового року. Якщо ви досі не накачали омріяні кубики, то пора починати, адже прибрати живіт насправді не так вже й складно.

І ще Убивче коротке тренування для ніг з власною вагою: 3 вправи з відео

Фітнес-тренер Кирило Торос підготував черговий комплекс вправ для пресу, який легко можна виконувати вдома. Гайда тренуватися разом!

Як прибрати живіт вдома: 4 вибухові вправи на прес

Махи руками у сторони у положенні "човник": 14 – 16 повторень;

14 – 16 повторень; Скручування у положенні "човник": 14 – 16 повторень;

14 – 16 повторень; Веслування у положенні "човник": 14 – 16 повторень;

14 – 16 повторень; Одночасний підйом корпусу і ніг: 14 – 16 повторень.

Короткий гайд з виконання вправ

Виконуйте вправи одну за одною;

Видих робіть під час зусилля;

Кількість підходів – 3

Відпочинок між підходами – 30 секунд.

Обов'язково виконуйте розминку перед тренуванням і заминку після нього. Контролюйте положення попереку, якщо він буде не щільно притиснутий до підлоги, то можуть з'явитися больові відчуття.

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