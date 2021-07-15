Тренування внутрішньої поверхні бедра: відео вправ для пропрацювання найпроблемнішої частини ніг

Внутрішня поверхня бедра – мабуть, та частина тіла, яка найважче піддається тренуванням. Розповідаємо на Актив 24, які вправи допоможуть досягти бажаного результату.

Мрієте про стрункі підтягнуті ніжки, але м'язи на внутрішній стороні бедра не дають вам наблизитися до мети? Фітнес-тренерка Катя Качан підготувала комплекс вправ, які допоможуть ефективно пропрацювати проблемну частину ніг. Зберігайте відео з тренуванням та займайтеся вдома.

І ще Сет енергійних вправ для тренування на свіжому повітрі: відео

Тренування на внутрішню частину бедра

Пліє: 30 секунд;

Пліє з пружинками: 30 секунд;

Приведення лівої ноги: 30 секунд;

Приведення правої ноги: 30 секунд;

Приведення з пружинками: по 30 секунд на кожну ногу;

Зведення ніг лежачи: 30 секунд;

Зведення ніг з пружинками: 30 секунд.

Усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд з відпочинком між ними 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між підходами.

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