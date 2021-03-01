Вправа "Скелелаз": що це таке і як її правильно виконувати

"Скелелаз" – одна з вправ, яка тренує витривалість, а також дозволяє задіяти м'язи всього тіла з упором на прес.

Як правильно виконувати вправу – показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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"Скелелаз" – функціональна вправа для зміцнення серцево-судинної системи і тренування витривалості. У ньому задіяні м'язи всього тіла з упором на прес. У вправи є безліч інтерпретацій,

– зазначила Медушкіна.

Варіанти "Скелелаза"

"Скелелаз" однією ногою

Для виконання вправи, необхідно встати у планку, зробивши акцент на кисті рук і на носки. При цьому кисті рук повинні розташовуватися рівно під плечима, носки – під п'ятою. Для того, щоб навантаження йшло на м'язи преса, потрібно стежити, щоб не було прогину під час приведення ноги до корпусу. Під час виконання ногу потрібно тримати у висячому положенні.

Робота тіла в статиці і динаміці задіює одночасно червоні і білі м'язові волокна, тобто також опрацьовує м'язи кора. Саме вони відповідають за пролонгований, стійкий вид підтягнутого тіла,

– уточнила експертка.

"Скелелаз" бічний

У цій вправі, крім вищесказаного, задіюються косі м'язи живота. Коліно потрібно підтягувати до плеча по прямій лінії. У цей час корпус не повинен йти у протилежний бік. Робимо в 3 підходи по 12-15 повторень або по 30 секунд на кожну ногу.

"Скелелаз" тренує витривалість / Фото pinterest

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Що важливо врахувати

Медушкіна розповіла, що якщо під час вправи поперек буде прогнутий, це розпорошить навантаження і посилить вплив на хребет.

техніка вправи "Скелелаз" не повинна спотворюватися.

Нездатність виконати мінімум 8 повторень кожної ногою в 3 підходи говорить про те, що м'язи поки не готові до навантаження. Це не означає, що від нього треба повністю відмовитися або ж, навпаки, наперекір техніці, виконувати до останнього повторення,

– наголосила Катерина Медушкіна.

У такій ситуації слід почати з базових вправ з положення лежачи, починати з невеликої амплітуди і працювати без еспандерів.

Як виконувати вправу "Скелелаз" – дивіться на відео​: