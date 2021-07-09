Випробування віджиманнями: шалене тренування для найвитриваліших
9 липня 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Андрія Хомицького
Усі знають, що віджимання добре пропрацьовують м'язи усього тіла, задіють руки, груди і прес. Але представлений комплекс з п'яти варіантів під силу не кожному. Збережіть ці вправи та киньте собі виклик.
Так, зірковий тренер Андрій Хомицький показав потужний сет на віджимання, після якого, за словами спортсмена, ви будете ненавидіти його. Але ці вправи зроблять вас сильнішими і витривалішими, запевнив Хомицький. Це не може не мотивувати. Тож гайда тренуватися!
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Комплекс вправ на віджимання
- підготовча вправа 1: 30 секунд;
- підготовча вправа 2: 30 секунд;
- віджимання з виносом руки по черзі: 30 секунд;
- віджимання з розворотом: 30 секунд;
- віджимання вузької + широкою постановкою рук та ніг: 30 секунд.
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