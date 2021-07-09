Випробування віджиманнями: шалене тренування для найвитриваліших

Усі знають, що віджимання добре пропрацьовують м'язи усього тіла, задіють руки, груди і прес. Але представлений комплекс з п'яти варіантів під силу не кожному. Збережіть ці вправи та киньте собі виклик.

Так, зірковий тренер Андрій Хомицький показав потужний сет на віджимання, після якого, за словами спортсмена, ви будете ненавидіти його. Але ці вправи зроблять вас сильнішими і витривалішими, запевнив Хомицький. Це не може не мотивувати. Тож гайда тренуватися!

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Комплекс вправ на віджимання

підготовча вправа 1: 30 секунд;

30 секунд; підготовча вправа 2: 30 секунд;

30 секунд; віджимання з виносом руки по черзі: 30 секунд;

30 секунд; віджимання з розворотом: 30 секунд;

30 секунд; віджимання вузької + широкою постановкою рук та ніг: 30 секунд.

усі вправи виконуйте по колу, відпочинок між підходами – 45 секунд. Новачки – 1 коло, любителі – 2 кола, професіонали – 3 кола. Відпочинок між сетами – 2 хвилини.

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