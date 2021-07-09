Испытания отжиманиями: безумная тренировка для самых выносливых

Все знают, что отжимания хорошо прорабатывают мышцы всего тела, задействуют руки, грудь и пресс. Но представленный комплекс из пяти вариантов под силу не каждому. Сохраните эти упражнения и бросьте себе вызов.

Так, звездный тренер Андрей Хомицкий показал мощный сет на отжимания, после которого, по словам спортсмена, вы будете ненавидеть его. Но эти упражнения сделают вас сильнее и выносливее, заверил Хомицкий. Это не может не мотивировать. Поэтому давайте тренироваться!

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Комплекс упражнений на отжимания

подготовительное упражнение 1: 30 секунд;

30 секунд; подготовительное упражнение 2: 30 секунд;

30 секунд; отжимания с выносом руки по очереди: 30 секунд;

30 секунд; отжимания с разворотом: 30 секунд;

30 секунд; отжимания узкой + широкой постановкой рук и ног: 30 секунд.

все упражнения выполняйте по кругу, отдых между подходами – 45 секунд. Новички – 1 круг, любители – 2 круга, профессионалы – 3 круга. Отдых между сетами – 2 минуты.

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