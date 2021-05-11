Випади зі скручуванням: як виконувати вправу, яка розвиває ноги, сідниці та прес – відео

Випад зі скручуванням – це ефективне тренування, яке залучає не лише м'язи ніг та сідниць. Розповідаємо, навіщо включати у тренувальний план цю вправу, яку можна виконувати як з навантаженням, так і без.

Як кажуть у спортклубі Smidyuk Academy, випади – це не тільки про сідниці. Ця вправа у різних своїх варіаціях добре опрацьовує квадріцепс і допомагає побудувати краплеподібну форму стегна.

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Крім цього, якщо виконувати випади зі скручуванням і навантаженням, в роботу залучаються не тільки ноги й сідниці, а й м'язи кора. Це ідеальний варіант для тих, у кого є проблеми з утриманням корпусу в присіданні.

: робіть

Вправу можна включати у загальну фізичну підготовку для ігрових видів спорту. Вона допомагає привчити тіло рухатися в повну амплітуду, навіть коли кути докладання зусиль змінюються,

– говорять у Smidyuk Academy.

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