Вага зупинилася на місці: що робити та як схуднути

Люди, які бажають схуднути, не раз помічали, що часом вага стоїть на місці або навіть починає рости. Для того щоб зрушити її з місця, можна використовувати кілька методів.

Важливо робити все правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. Корисними порадами поділилася експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Чому кілограми повертаються після дієти: помилки тих, хто худне

Як зрушити вагу

Режим харчування

Ви повинні харчуватися, орієнтуючись на відчуття голоду. Ретельно пережовуйте їжу і не поєднуйте процес з іншими видами діяльності.

Спорт

Якщо ви не любите фітнес, підберіть собі ту фізичну активність, яка вам до душі. Рекомендується робити це в один і той самий час доби.

Аналізи

Здайте аналіз на нестачу вітамінів в організмі. ЗА необхідності підтримаєте себе якісним вітамінно-мінеральним комплексом. Це допоможе знизити тягу до їжі.

Не забувайте пити багато води протягом дня / Фото Pixabay

Читайте Що приготувати з дитиною на кухні: ідеальна сімейна страва

Пиття

Виключіть газовані напої та соки. Пам'ятайте, що кращим варіантом для втамування спраги є чиста вода. Вона покращує метаболізм і бере участь в процесі спалювання жиру.

Наповнюємо себе енергією без їжі! Для цього прислухаємося до своїх бажань і починаємо робити хоча б 1 дію на день, яку нам реально хочеться зробити. Нехай це буде приємна розмова по душах з подругою чи покупка речі, яка здається нераціональною. Такий підхід дозволить краще пізнати свої справжні бажання і перестати давати собі їжу, коли тіло її не вимагає,

– резюмувала Олена Кален.