Вес остановился на месте: что делать и как похудеть

Люди, желающие похудеть, не раз замечали, что порой вес стоит на месте или даже начинает расти. Для того чтобы сдвинуть его с места, можно использовать несколько методов.

Важно делать все правильно, чтобы не навредить здоровью. Полезными советами поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Как сдвинуть вес

Режим питания

Вы должны питаться, ориентируясь на чувство голода. Тщательно пережевывайте пищу и не совмещайте процесс с другими видами деятельности.

Спорт

Если вы не любите фитнес, подберите себе ту физическую активность, которая вам по душе. Рекомендуется делать это в одно и то же время суток.

Анализы

Сдайте анализ на недостаток витаминов в организме. При необходимости поддержите себя качественным витаминно-минеральным комплексом. Это поможет снизить тягу к еде.

Не забывайте пить много воды в течение дня / Фото Pixabay

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Питье

Исключите газированные напитки и соки. Помните, что лучшим вариантом для утоления жажды является чистая вода. Она улучшает метаболизм и участвует в процессе сжигания жира.

Наполняем себя энергией без еды! Для этого прислушиваемся к своим желаниям и начинаем делать хотя бы 1 действие в день, которое нам реально хочется совершить. Пусть это будет приятный разговор по душам с подругой или покупка вещи, которая кажется нерациональной. Такой подход позволит лучше узнать свои истинные желания и перестать давать себе еду, когда тело ее не просит,

– резюмировала Елена Кален.