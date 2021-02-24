Ця вправа позбавить вас скутості у шиї: відеоінструкція

24 лютого 2021 , 08:59
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олександра Леденя

Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав прості рухи, які допоможуть позбутися скутості у шиї та оніміння рук.

Реабілітолог підготував вправу для тих, у кого іноді виникає оніміння або поколювання у пальцях рук. Або ж відчувається скутість в шиї.

І ще Розтяжка спини: реабілітолог показав 5-хвилинну вправу на кожен день – відео

Як виконувати вправу

  1. Встаньте рівно, одну руку заведіть за спину, другою візьміться за неї, і зафіксуйте першу руку.
  2. Нахиліть голову в протилежну сторону від першої руки, тягніться протягом 30 секунд, відчуйте розтягнення.
  3. Поміняйте сторону.

Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 30 секунд на кожну сторону,
– зазначає реабілітолог.

Читайте також Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкція

Лікар також наголошує, що не варто поспішати, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.