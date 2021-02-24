Ця вправа позбавить вас скутості у шиї: відеоінструкція

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав прості рухи, які допоможуть позбутися скутості у шиї та оніміння рук.
Реабілітолог підготував вправу для тих, у кого іноді виникає оніміння або поколювання у пальцях рук. Або ж відчувається скутість в шиї.
І ще Розтяжка спини: реабілітолог показав 5-хвилинну вправу на кожен день – відео
Необхідно виконувати цю вправу 2 – 3 підходи по 30 секунд на кожну сторону,
– зазначає реабілітолог.
Читайте також Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкціяЛікар також наголошує, що не варто поспішати, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.